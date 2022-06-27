موسكو تحظر 43 مواطناً كندياً من دخول الأراضي الروسية

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "استجابة للعقوبات الأخيرة التي فرضتها السلطات الكندية في مايو من هذا العام ضد الموظفين التنفيذيين للشركات الروسية وأفراد عائلاتهم، تم حظر الدخول إلى روسيا بشكل دائم لـ 43 مواطنا كنديا. بينهم مسؤولون فيدراليون وإقليميون من الحزب الليبرالي الحاكم والشخصيات العامة".وأضافت الوزارة أنه "في حالة متابعة النظام الحاكم في كندا، بعناد مسار رهاب روسيا المتشدد، يحتفظ الجانب الروسي بالحق في اتخاذ تدابير مضادة ردا على الأعمال العدائية العلنية لأوتاوا".وشملت القائمة على وجه الخصوص رئيسة الحزب الليبرالي الكندي سوزان كوان، ونائب وزير الموارد الطبيعية جون هانافورد، والمساعد الخاص لرئيس الوزراء جيمس أرمبروستر وآخرين.