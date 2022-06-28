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"الغارديان": "أزمة ذخيرة" في أوكرانيا والشتاء القاسي قد ينهي الحرب

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السومرية نيوز – متابعة
اعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن حجم ذخيرة أوكرانيا بات قضية حاسمة في معركة دونباس بشرق البلاد، وذلك في وقت تكثف فيه روسيا من هجماتها من أجل السيطرة على إقليمي لوغانسك ودونيتسك بعد أن سيطرت على كامل مدينة سيفيرودونتسك المحورية هناك.

وأشارت الصحيفة في تحليل إخباري نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه "في معركة دونباس -التي أصبحت إلى حد كبير مبارزة مدفعية بين القوات الروسية والأوكرانية- كانت كييف تعتمد بشدة حتى وقت قريب على ذخيرة الحقبة السوفيتية للمدفعية التي تشكل جزءا كبيرا من ترسانتها".

وأضافت أنه "بعد أن نفدت الذخيرة بشكل يائس الآن، تناشد أوكرانيا حلفاءها لاستبدال مدفعيتها بأنظمة تستخدم ذخيرة حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، مشيرة إلى "أنها أسلحة تصل ببطء مقارنة باحتياجات أوكرانيا".

وتابعت أن "هذه القضية كانت حاسمة في معركة دونباس في الأسابيع الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن القوات الروسية تطلق ما يصل إلى 60 ألف قذيفة في اليوم مقارنة بخمسة آلاف قذيفة لنظيرتها الأوكرانية، وذلك بسبب حقيقة أن الأخيرة اضطرت بشكل متزايد إلى الحفاظ على الذخيرة قدر الإمكان".

وعن أزمة أخرى في العتاد الأوكراني، ذكرت "الغارديان" أنه "بينما كان حلفاء كييف في الغرب يعملون على توفير أنظمة متوافقة مع قذائف "الناتو"، فإن التحول الشامل للجيش الأوكراني في خضم الصراع يتخلف عن متطلبات ساحة المعركة المحتدمة الآن.

وقالت الصحيفة في هذا الشأن إن "الأزمة الحالية بالنسبة لأوكرانيا بشأن الانتقال إلى أنظمة ”الناتو“ هي التدريب".

ونقلت عن ماريانا بيزوغلا، نائبة رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني، قولها "لدينا ذخائر من النوع الجديد، لكننا ما زلنا نفتقر إلى الأسلحة لإطلاقها".

يأتي ذلك في وقت ناشد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، قادة مجموعة الدول السبع المجتمعين في ألمانيا منذ الأحد، الحصول على مزيد من "الدعم العسكري والسياسي والمالي من الحلفاء لإخراج روسيا من الأراضي التي تم احتلالها حديثا قبل أن يسمح الطقس البارد للغزاة بتعزيز مكاسبهم".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن أحد مساعدي زيلينسكي قوله إن الأخير أبلغ الزعماء أن الشتاء الأوكراني القاسي سيجعل من الصعب على قواته الدفاع عن مواقعهم والحفاظ على خطوط الإمداد إلى الجبهة، موضحًا أن "الأرض المجمدة ستسهل على القوات الروسية الغازية نقل الدبابات والمدفعية والإمدادات".

وأضاف المصدر، وفقًا للصحيفة، أن زيلينسكي شدد على أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للتفاوض مع روسيا، قائلا "ستتفاوض أوكرانيا عندما تكون في وضع يمكّنها من ذلك، أي عندما تعيد تأسيس موقف قوي".

دوليات

روسيا - أوكرانيا

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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