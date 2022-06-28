زيلينسكي يطالب بتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"

وقال زيلينسكي في كلمة عبر تطبيق تلغرام إن "الإرهابيين فقط، المجنونون الذين لا يجب أن يكون لهم مكان على الأرض، قادرون على إطلاق الصواريخ ضد أهداف مدنية".واضاف أن "هذه ليست ضربات صاروخية أخطأت هدفها وأصابت رياض أطفال ومدارس ومراكز تسوق ومباني سكنية، إنما ضربات متعمدة".وكان الرئيس الأوكراني ندد أمس الاثنين بقصف القوات الروسية مركز تسوّق في مدينة كريمنتشوك وسط البلاد، واصفاً الضربة بأنّها "عمل إرهابي سافر".وجاء تصريح زيلينسكي بعد تقارير عن ضربتين أخريين في شرق البلاد أسفرتا عن مقتل 12 شخصاً على الأقل، مع اتهام مسؤولين أوكرانيين موسكو بتعمّد استهداف المدنيين.في المقابل، ردت موسكو على الاتهامات الأوكرانية نافية الأمر جملة وتفصيلاً، وأكدت وزارة الدفاع، أنها "قصفت بالصواريخ مستودع أسلحة أميركية وأوروبية في كريمينتشوك، ما أسفر عن انفجار ذخيرة أدت إلى نشوب حريق في المركز التجاري القريب".