Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اندلاع نزاع عشائري شمالي البصرة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"وول ستريت جورنال": "هيمارس" الأمريكية تغير موازين الحرب في أوكرانيا

1,143 مشاهدة

السومرية نيوز – متابعة
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الصواريخ الأمريكية الجديدة الموجهة التي حصلت عليها أوكرانيا عززت موقف كييف في الحرب ضد روسيا.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "راجمات الصواريخ هيمارس الأمريكية عالية التقنية، بدأت في الوصول إلى أوكرانيا، وبالتحديد في الجبهة الأمامية شرق أوكرانيا، وبالفعل تساهم في تغيير موازين القوى في معركة المدفعية المشتعلة أمام القوات الروسية، بحسب مسؤولين أوكرانيين.
 
وأردفت أنه "منذ أكثر من شهر، فإن مقر قيادة القوات الروسية كان بعيداً عن مدى بطاريات المدفعية السوفيتية، التي كانت تحت قيادة الملازم الأوكراني فالنتين كوفال، إلا أن هذا المشهد تغير الأسبوع الماضي، عندما حصلت وحدة المدفعية التي يقودها كوفال على النظام المدفعي الصاروخي العالي الحركة، المعروف باسم هيمارس".
 
وتابعت أنه "تحت جُنح الظلام، نجحت الوحدة الأوكرانية في نقل منصات الإطلاق إلى مواقعها، وبدأوا في إطلاق النيران، وسقطت القذائف على الموقع الروسي، ودمّرته بشكل شبه كامل، وفقاً لما قاله كوفال، الذي يقود وحدتي إطلاق صواريخ هيمارس، وقال إن قواته قصفت المواقع الروسية باستمرار منذ حصولها على راجمات الصواريخ، وهي أكثر الأسلحة الأمريكية التي حصلت عليها أوكرانيا تطوراً منذ بداية الغزو الروسي".
 
ونقلت عن الجنود الأوكرانيين الذين يستخدمون راجمات الصواريخ، قولهم إنهم "ضاعفوا مدى وصول نيرانهم للقوات الروسية، في ظل التوجيه الأعلى دقة والأقل خطورة عليهم، في الوقت الذي يقول فيه مسؤولون أوكرانيون إن مثل هذه الأسلحة تمثل أفضل أمل بالنسبة لهم كي ينتصروا على روسيا".
 
وبحسب الصحيفة، فإن "هناك 4 قاذفات من طراز هيمارس تم تسليمها إلى أوكرانيا في يونيو الماضي، وهناك 4 قاذفات أخرى في طريقها إلى كييف في منتصف يوليو، في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إن كييف ستحصل على المزيد من بطاريات الصواريخ من دول أخرى، وأسلحة إضافية من الولايات المتحدة، في جزء من مساعدات بقيمة 800 مليون دولار".
 
ونقلت عن ضابط أوكراني قوله إن "راجمات الصواريخ هيمارس قوية للغاية، وتسمح للقوات الأوكرانية بضرب المواقع الروسية بفاعلية شديدة، وتمثل ميزة كبيرة لكييف، حيث لا يملك الروس سلاحاً يمكن مقارنته بالراجمات الأمريكية هيمارس".
 
وانتقد المسؤولون الروس بشدة، قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا براجمات الصواريخ ”هيمارس“، وقالوا إن واشنطن تسكب البنزين على النار، وهددوا بالرد إذا تم استخدام تلك الأنظمة في استهداف الأراضي الروسية.

دوليات

روسيا - أوكرانيا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:04 | 2022-07-02 07:04
07:03 | 2022-07-02 07:03
06:50 | 2022-07-02 06:50
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.