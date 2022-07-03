شولتس: نبحث مع الحلفاء الضمانات الامنية لأوكرانيا

وقال شولتس لقناة "إيه.أر.دي": "نبحث مع أصدقاء مقربين مسألة الضمانات الأمنية التي يمكن أن نقدمها، هذه عملية مستمرة، من الواضح أنها لن تكون كما لو كانت لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي".واضاف: "من الواضح تماماً أن هذه مسألة يجري الإعداد لها بعناية في الدوائر الدبلوماسية، من أجل اليوم الذي نأمل أن نراه سريعاً عندما تنتهي الحرب".تأتي تلك التصريحات فيما حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مواطنيه على دعم الجيش والحفاظ على عزيمتهم، وذلك على وقع اشتداد المعارك في شرق البلاد ضد القوات الروسية.