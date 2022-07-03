كييف: تركيا تحتجز سفينة شحن روسية تحمل حبوبا أوكرانية

وقال بودنار في تصريحات للتلفزيون الأوكراني: "هناك تعاون كامل ‭‭)‬‬بيننا‭‭(‬‬، السفينة راسية حاليا في مدخل الميناء وسلطات الجمارك التركية تحتجزها".واضاف ان "مصير السفينة سيتحدد في اجتماع للمحققين يُعقد غدا الإثنين".وكانت أوكرانيا قد طلبت من تركيا، يوم الجمعة الماضي، احتجاز سفينة الشحن التي ترفع علم روسيا "زيبيك زولي" والتي تحمل شحنة حبوب أوكرانية من ميناء بيرديانسك الذي تحتله روسيا.وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأوكرانية، نقلا عن معلومات وردت من الإدارة البحرية في البلاد، إنه "تم تحميل السفينة بالشحنة الأولى التي تقدر بحوالي 4500 طن من الحبوب من بيرديانسك، والتي قال المسؤول إنها مملوكة لأوكرانيا".وأوكرانيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم لكن الشحنات توقفت بسبب الغزو الروسي؛ ما تسبب في نقص عالمي في الغذاء. وناشدت الأمم المتحدة الطرفين وجارتهما بحريا تركيا على الموافقة على فتح ممر آمن لعبور تلك الشحنات.