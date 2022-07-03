تعليق أمريكي جديد يخص المفاوضات الروسية الأوكرانية

وقال بحسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "الآن يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في دعم أوكرانيا وهو ما نقوم به.. يجب على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بنفسه أن يقرر متى وماذا وتحت أي ظروف سيكون هذا انتصارا له، ولكن حتى زيلينسكي سيخبرك أنه ليس من الصواب الآن لإجراء هذا الأمر".وأضاف: "من جهته لم يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي علامات على الاهتمام بالمفاوضات"، مؤكدا أن "واشنطن ستواصل تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف، والتي تجاوزت بالفعل 7 مليارات دولار من الولايات المتحدة وحدها".وشدد على أن "التسوية الدبلوماسية تعتبر الطريقة الوحيدة الممكنة لحل الأزمة في أوكرانيا، بينما نخصص في الوقت نفسه مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا.. الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد على وجه التحديد أن بلاده ستقدم لأوكرانيا هذا النوع من الدعم طالما استغرق الأمر".من جهته، علق ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في وقت سابق على تصريحات الغرب، قائلا: "الطلب على مبادرات لتهدئة الوضع في أوكرانيا في الغرب انخفض، ولكن عاجلا أم آجلا سوف تسود الفطرة السليمة، وسيأتي دور المفاوضات، وقبل ذلك سيتعين على كييف أن تفهم شروط روسيا وتوافق عليها".