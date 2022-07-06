أوروبا تحسم الجدل بشأن امكانية دخولها بحرب مع روسيا

وقال بوريل في لقاء مع صحيفة "يوميوري" اليابانية، أن العقوبات هي الرد الرئيسي على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتابع:وأضاف، أن الإجراءات المتخذة ضد روسيا قد بدأت بالفعل تدخل حيز التنفيذ وسيتم تكثيفها في الأشهر المقبلة.وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثّف الغرب ضغوطه على موسكو، وأعلنت العديد من الدول عن تجميد الأصول الروسية، وتزايدت الدعوات للتخلي عن الطاقة من روسيا، الأمر الذي أدى لتوجيه ضربة خطيرة للغرب لتؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.