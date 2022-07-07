بوتين يطلق تصريحاً مثيراً يخص "الغرب الجماعي"

وقال بوتين في اجتماع مع زعماء فصائل مجلس الدوما: "ما يسمى بالغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة، كان عدوانيا للغاية تجاه روسيا لعقود. وقد تم رفض مقترحاتنا لإنشاء نظام أمن متساو في أوروبا، وتم رفض مبادرات العمل معا بشأن قضية الدفاع الصاروخي".وأضاف بوتين أن التحذيرات بشأن عدم قبول توسع الناتو، خاصة على حساب جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة، تم تجاهلها.وأضاف الرئيس أن الحرب في دونباس أطلقها الغرب الجماعي، ودعم الانقلاب المسلح المناهض للدستور في أوكرانيا في عام 2014، ثم شجع على الإبادة الجماعية لشعب دونباس.وقال: "يقال لنا، نسمع اليوم أننا بدأنا حربا في دونباس، في أوكرانيا. لا، لقد أطلقها هذا الغرب الجماعي نفسه، حيث نظم ودعم انقلابا مسلحا غير دستوري في أوكرانيا في عام 2014، ثم شجع وبرر الإبادة الجماعية ضد الناس في دونباس"، مؤكدا أن "هذا الغرب الجماعي نفسه هو المحرض المباشر والمذنب فيما يحدث اليوم".