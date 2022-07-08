مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

وقال مسؤول كبير في البنتاغون إن المساعدة البالغة قيمتها 400 مليون دولار تشمل أربعة راجمات صواريخ من طراز هيمارس وذخيرة، سبق أن مكنت القوات الأوكرانية من مهاجمة أهداف - مثل مستودعات الذخيرة - بصواريخ أطلقت من خارج مدى المدفعية الروسية.وأوضح المسؤول أن "أوكرانيا نجحت بهذه الانظمة في ضرب أهداف روسية بعيدة عن خط الجبهة وتعطيل عمليات المدفعية الروسية".وسيحصل الجيش الأوكراني على ما مجموعه 12 راجمة هيمارس. تتضمن حزمة المساعدات أيضًا ألف قذيفة عيار 155 ملم لقطع مدفعية قدمها حلفاء كييف الغربيون.وقال المسؤول في البنتاغون إن هذه القذائف "أكثر فعالية" لأنها أكثر دقة ومداها أكبر من تلك التي تم تسليمها حتى الآن.ولم يؤكد ما إذا كانت الذخيرة عبارة عن قذائف موجهة من طراز Excalibur القادرة على التحليق مسافة تزيد عن 40 كيلومترًا قبل أن تصيب هدفها بدقة وهي من صنع أميركي وسلمتها كندا لأوكرانيا.