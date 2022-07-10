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روسيا تعلن توجيه ضربة "قوية" للقوات الأوكرانية

4,011 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تمكنها من إسقاط ثلاث مقاتلات أوكرانية، كما تم القضاء على أكثر من 100 عنصر من الجيش الأوكراني باستخدام أسلحة عالية الدقة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن مقاتلات "سو-35" الروسية أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية اثنتين من طراز "سو-25" في مقاطعة خاركوف، ومقاتليتن من طراز "سو-25" و"ميغ-29" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضافت الوزارة أن "القوات الروسية قصفت بأسلحة عالية الدقة نقطة تمركز مؤقتة لوحدة المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع الذخيرة في مدينة سلايفيانسك، وتم القضاء على أكثر من 100 عنصرا من القوات الأوكرانية، وتدمير أكثر من 1000 قذيفة مدفعية لمدافع هاوتزر M777 أمريكية الصنع، وحوالي 700 منصة لصواريخ غراد".

وتابعت، "كذلك استهدفت القوات الجوية الروسية 17 مركز قيادة، وأربع وحدات من قاذفات صواريخ غراد المتعددة، بالإضافة إلى مخزني أسلحة مع مدافع هاوتزر أمريكية الصنع M777".

واستهدفت القوات الجوية الروسية أيضا "نقاط وحدات المدفعية في 42 منطقة، بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 143 نقطة"، وفقا للوزارة.

وبينت وزارة الدفاع، ان "خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير الماضي، بلغت 242 مقاتلة، و137 طائرة هليكوبتر، و 1506 طائرات بدون طيار، و 353 صاروخا مضادا للطائرات.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة، "تدمير 3995 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و741 مركبة تستخدم مجهزة بقاذفات صواريخ متعددة، و3127 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و 4128 مركبة عسكرية خاصة".

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