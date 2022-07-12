روسيا: المشاركة الأممية كوسيط في المفاوضات مع أوكرانيا "سابق لأوانه"

وقال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيتر ايليتشيف: "الزملاء الأوكرانيون لم يعطوا إجابة على تعديلاتنا المؤرخة في 15 نيسان من هذا العام، ونحن بدورنا مستعدون لمواصلة العملية، بالطبع ، مع مراعاة الموقف الروسي".وفيما يخص مشاركة الأمم المتحدة كوسيط في المفاوضات قال:"نعتقد أن مناقشة المشاركة المحتملة للأمم المتحدة في المفاوضات الروسية الأوكرانية كوسيط سابق لأوانه. على الأقل، يجب أن ننتظر استئنافها".