اتفاق بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة يخص الحبوب

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه "تم الاتفاق على تشكيل مركز تنسيق مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لتصدير الحبوب".

وكان متحدث باسم الأمم المتحدة، قال في وقت سابق، إن محادثات صادرات الحبوب الأوكرانية، التي جرت بين روسيا وأوكرانيا وتركيا ومسؤولين من الأمم المتحدة، "إيجابية"، لافتا إلى أن الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريس، سيدلي ببيان بوقت لاحق الأربعاء، بشأن المحادثات.وعرضت تركيا توفير ممرات آمنة في البحر الأسود، وعملت مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا للتوصل إلى اتفاق. وقال مسؤولون أتراك إن الأمم المتحدة ستنشئ مركزا في إسطنبول لتنظيم خروج الشحنات.