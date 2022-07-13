الأمم المتحدة تكشف عن "خطوة جوهرية" تخص الحبوب الأوكرانية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء، إنه تم اتخاذ "خطوة مهمة وجوهرية"، نحو اتفاق شامل لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، وذلك بعد محادثات بين روسيا وأوكرانيا وتركيا ومسؤولي الأمم المتحدة.



وأضاف غوتيريس للصحفيين في نيويورك: "نأمل في الأسبوع المقبل، أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي. لكن كما قلت نحن ما زلنا بحاجة إلى الكثير من النوايا الحسنة والالتزامات من قبل جميع الأطراف".



واستطرد: "على الرغم من تواصل أوكرانيا وروسيا، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه من أجل السلام"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.