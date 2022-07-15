الرئيس البرازيلي: أعرف كيف يمكن تسوية النزاع في أوكرانيا وسأقدم الحل

وقال بولسونارو في تصريح لقناة "سي إن إن البرازيل": "سأقدم رأيي وأقترح حل هذا الوضع. وأعرف كيف يمكن تسويته، لكنني لن أتحدث عن ذلك مسبقا".وأعاد الرئيس البرازيلي إلى الأذهان النزاع بين بريطانيا والأرجنتين على جزر فوكلاند عام 1982، مضيفا: "نحن نأسف، والحقيقة تكون مؤلمة أحيانا، ولكن من الضروري إدراكها".وكان بولسونارو قد أعلن في وقت سابق أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع زيلينسكي في 18 يوليو الجاري.