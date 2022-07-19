بوتين يتحدث من طهران عن تصدير الحبوب الأوكرانية

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لم يتم حل جميع القضايا المتعلقة بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود حتى الآن، لكن حقيقة وجود حركة، أمر جيدة بحد ذاته.



وجاءت تصريحات بوتين في لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في طهران، حيث شكره على جهوده "للوساطة في توفير منصة تركية للمفاوضات بشأن مشاكل الغذاء ومشاكل تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".



وقال بوتين "بوساطتكم، تقدمنا إلى الأمام. صحيح، لم يتم حل جميع القضايا بعد، لكن حقيقة وجود تحرك أمر جيد بالفعل".

وتعقد قمة روسية إيرانية تركية في طهران لبحث ملفات عدة، على رأسها الحرب الأوكرانية والعملية العسكرية التي تنوي أنقرة شنها في شمال سوريا.