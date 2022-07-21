لتجنب "هاوية" نووية.. بيلاروسيا تدعو لانهاء حرب أوكرانيا

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن لوكاشنكو قوله: "فلنتوقف، ينبغي عدم المضي قدماً، الذهاب أبعد هو الهاوية، الذهاب أبعد هو الحرب النوويةن يجب ألا تصل الأمور إلى هذا الحد"، داعياً لـ"وقف هذه الفوضى والحرب في أوكرانيا".واضاف، أن "الحرب في أوكرانيا لن تتوقف إلا إذا قبلت كييف بخسائرها وتفاوضت مع روسيا".واوضح لوكاشنكو ان "كل شيء رهن بأوكرانيا، في اللحظة الراهنة يمكن للحرب أن تنتهي في ظروف أفضل بالنسبة إلى اوكرانيا، عليها أن تجلس إلى طاولة المفاوضات وتوافق على عدم تهديد روسيا بعد اليوم".واشار الى أن "الغرب أراد نزاعاً مع روسيا و"تسبب بالحرب في أوكرانيا".وختم لوكاشنكو: "لقد رأينا أسباب هذه الحرب، السبب هو أنه لو لم تسبق روسيا حلف شمال الأطلسي، لكنتم أنتم (الغربيون) نظمتم صفوفكم ووجهتم ضربة إليها، إنكم السبب وأنتم تطيلون هذه الحرب".