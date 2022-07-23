مقتل أمريكيين في أوكرانيا

ونقلت شبكة أخبار "أي بي سي" الأميركية عن المتحدث، قوله: "يمكننا تأكيد مقتل اثنين من المواطنين الأميركيين مؤخرًا في منطقة دونباس بأوكرانيا".وأكد المتحدث الذي لم تذكر القناة اسمه، أن الإدارة الأميركية على اتصال بأسرتي الضحيتين وقال: "نحن نقدم لهم كل المساعدة القنصلية الممكنة".وأضاف: "احتراماً للعائلات خلال هذا الوقت العصيب، ليس لدينا أي شيء آخر".وكانت الولايات المتحدة أكدت مقتل اثنين من مواطنيها في معارك في أوكرانيا.كما أُسر جنديان أميركيان سابقان في أوائل يونيو في شرق أوكرانيا.وقالت روسيا التي نددت بوجود هؤلاء المقاتلين على الأراضي الأوكرانية في منتصف يونيو إنها قتلت نحو 2000 "من الأجانب" منذ بدء الصراع.