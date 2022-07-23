حديث أمريكي مثير يخص تسليم صواريخ الى أوكرانيا

وقال سوليفان في كلمة خلال منتدى "آسبن" الأمني: "هناك بعض الوسائل التي أعلن الرئيس أنه ليس مستعدا لتقديمها، من بينها صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى، والتي يبلغ مداها إلى 300 كيلومتر".وأضاف أن بايدن "يرى أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو فعل كل ما هو ضروري لدعم أوكرانيا والدفاع عنها، ولكن التحدي الآخر هو ألا ينتهي بنا المطاف في وضع ننزلق فيه إلى حرب عالمية ثالثة ".وكانت الولايات المتحدة سلمت كييف 12 راجمة من طراز HIMARS MLRS، فيما أعلنت يوم الجمعة عن تسليم مرتقب لأربع راجمات أخرى من هذا الطراز.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة عن تدمير 4 راجمات من طراز HIMARS MLRS سلمت للقوات الأوكرانية من الولايات المتحدة بأسلحة دقيقة التوجيه.