"خلف كواليس الحرب".. زيلينسكي يحتضن زوجته بجلسة تصوير وموسكو تعلق (صور)

وكتبت زاخاروفا عن ذلك تقول: "هل لاحظتم كيف تروج وسائل الإعلام الغربية لزوجة زيلينسكي؟ زيارة للولايات المتحدة، أغلفة المجلات، جلسة تصوير في القبو. حتى رئيس أوكرانيا يجري الآن مقابلات على خلفية زوجته".ورأت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن السبب في ذلك "تافه، فزيلينسكي في ملل، والجمهور العالمي لم يعد ينظر إليه بعد الآن، لقد أطعموا بما فيه الكفاية".ومضت في هذا السياق تقول: "لا يمكن تغيير الصورة: لا يمكن تغيير صورة القوات شبه العسكرية إلى أي صورة أخرى دون انتصار مستحيل. لقد فشلوا أيضا في ابتكار شكل جديد للتواصل".ولفتت زاخاروفا إلى أن "موارد زيلينسكي مستنفدة تماما، والصورة فاسدة بشكل ميؤوس منه، لذا لم تعد تقدم من دون توابل. الآن في القائمة السياسية للأطعمة يسمى الطبق (زيلينسكي تحت إيلينا)".يشار إلى أن مجلة فوغ المتخصصة في الأزياء، نشرت مؤخرا صورا وفيديو لزوجة زيلينسكي في جلسة تصوير، وشارك الرئيس الأوكراني في جلسة التصوير وظهر في مكتبه معها متمسسكا بها وعيونهما تحدق في بؤرة الكاميرا، فيما ظهرت إيلينا زوجة زيلينسكي في لقطات محاطة بجنود.