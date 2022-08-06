ضابط أمريكي سابق يتوقع نهاية مأساوية لزيلينسكي

وقال ريتر: "إما أنه سيُجبر على مغادرة أوكرانيا، أو يقتل على أيدي مواطنيه، الذين توقفوا عن الوثوق به".وأكد أن رئيس أوكرانيا هو المسؤول عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين.وأضاف: "القادة الغربيين يتوقفون عن الثقة في الصورة التي تم إنشاؤها لزيلينسكي، ويرفضون بشكل متزايد مساعدة كييف".وتابع: "بسبب حقيقة أن مكانة رئيس أوكرانيا آخذة في التدهور تدريجيا، لم يعد من المنطقي أن يبقى في السلطة".وحسب رأيه فقد يحدث انقلاب في أوكرانيا قريبا.