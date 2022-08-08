أوكرانيا: وصول اول سفينة محملة بالحبوب الى وجهتها

ذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان، ان " سفينة الشحن التركية بولارنيت كانت قد غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني، الجمعة، محملة بـ 12 ألف طن من الذرة، ووصلت إلى وجهتها بعد تفتيشها من قبل مركز التنسيق المشترك في إسطنبول وفقًا لشروط الاتفاق الدولي الموقع في تموز".ونقل البيان عن الوزير أولكسندر كوبراكوف قوله: "تتيح لنا هذه التجربة الأولى الناجحة.. أن نكون متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية".، شاكرًا طاقم "بولارنيت" لكونه أول من اختبر هذه الآلية".ووقعت روسيا وأوكرانيا على اتفاقيَتين منفصلتَين، برعاية تركيا والأمم المتحدة، تسمحان بتصدير الحبوب الأوكرانية رغم الحرب، والمنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية.من جهة أخرى، لم تصل سفينة الشحن رازوني إلى وجهتها على شواطئ طرابلس (لبنان) امس الأحد، كما كان مرتقبًا.وتحمل رازوني، التي ترفع علم سيراليون والتي غادرت الإثنين الأول من آب ميناء أوديسا، 26 ألف طن من الذرة.وغادرت ثماني سفن الموانئ الأوكرانية منذ توقيع الاتفاق، حسبما أعلنت السلطات الأوكرانية، التي أشارت إلى أنه من المتوقع الوصول إلى معدّل ثلاث إلى خمس سفن يوميًا في الأسبوعين المقبلين.