بعد تعرضها للقصف.. الأمم المتحدة تدخل على خط "زابوروجيا"

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "نحن نأمل في أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتمكن من إرسال المفتشين قريبا للاطلاع على ما يحدث هناك".وأضاف أن "الافتراضات بأن الأمم المتحدة كانت تعارض زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزابوروجيا سخيفة"، مضيفا أن "الأمين العام كان يعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية، وقدم لها كل ما بوسعه من الدعم".وأكد دوجاريك أن غوتيريش أعرب عن أمله بأن تتوفر الإمكانية لزيارة المحطة قريبا.يذكر أن محطة زابوروجيا هي أكبر محطة ذرية في أوروبا. وفي الفترة الأخيرة تبادل الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات بأنشطة عسكرية خطيرة حول المحطة وإطلاق النار عليها.وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها إزاء الوضع في المحطة.