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أوكرانيا: روسيا تتخذ "زابوريجيا" درعاً نووية

روسيا - أوكرانيا

2022-08-10 | 10:46
Alsumaria Tv
أوكرانيا: روسيا تتخذ "زابوريجيا" درعاً نووية
المصدر:
وكالات
552 مشاهدة

اتهمت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، روسيا باستغلال موقعها في محطة للطاقة النووية كانت قد استولت عليها واستهداف بلدة قريبة بهجوم صاروخي أدى إلى مقتل 13 على الأقل، وإصابة الكثيرين بجروح خطيرة.

اتهمت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، روسيا باستغلال موقعها في محطة للطاقة النووية كانت قد استولت عليها واستهداف بلدة قريبة بهجوم صاروخي أدى إلى مقتل 13 على الأقل، وإصابة الكثيرين بجروح خطيرة.

واتهم مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اندريه يرماك، روسيا بشن هجمات على بلدات أوكرانية من محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية لإدراكها أن بلاده لن ترد لأن الرد سيمثل خطرا".

وقال يرماك في منشور على منصة "تليغرام": "80 صاروخا أُطلقت على مبان سكنية"، في إشارة إلى الهجوم على مارجانيتس.

فيما لم يصدر تعليق فوري من روسيا على الاتهامات الأوكرانية بشن هجوم صاروخي على مارجانيتس.

من جهته، حث رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجانبين على ممارسة ضبط النفس، محذرا من "خطر حقيقي جدا لحدوث كارثة نووية".

يشار إلى أن بلدة مارجانيتس التي تقول أوكرانيا إن روسيا استهدفتها، هي بلدة تزعم موسكو أن القوات الأوكرانية استخدمتها في الماضي لقصف القوات الروسية المتحصنة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي سيطرت عليها روسيا في آذار.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بتعريض سلامة المحطة الضخمة، الأكبر في أوروبا، للخطر من خلال تبادل الهجمات على مقربة منها.

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