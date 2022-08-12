واشنطن: لن نعترف بضم روسيا للمناطق الأوكرانية

وقال المسؤول للصحفيين، إن "الولايات المتحدة لن تعترف بضم روسيا لأي أراض... وإذا استمرت روسيا بالمضي قدما بتطبيق تلك الخطط، فنحن سنرد بسرعة وبشدة بعقوبات إضافية".واضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا من أجل مساعدتها في استعادة تلك الأراضي".وأشار المسؤول إلى أن "آفاق الحل الدبلوماسي ستكون معقدة أكثر في حال حاولت روسيا ضم الأراضي من جانب واحد"، معتبرا أن ذلك يجب أن يدفع بموسكو إلى التفكير في خطواتها".واوضح: "نحن والرئيس زيلينسكي قلنا إنه لإنهاء هذا النزاع سيكون من الضروري إجراء المفاوضات. لكنها ستكون أصعب بكثير في حال اتخذت روسيا قرارات غير شرعية".