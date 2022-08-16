زيلينسكي يوجه رسالة لأوروبا بسبب محطة "زابوروجيا" النووية

وفي خطابه المسائي اليومي قال زيلينسكي إنّ "روسيا لا توقف ابتزازها داخل محطة زابوروجيا للطاقة النووية وفي محيطها القصف الاستفزازي لأراضي محطة الطاقة النووية يتواصل، القوات الروسية تخفي ذخيرة وأعتدة داخل منشآت المحطة نفسها. عملياً، فإنّ المحطّة مفخّخة".وأضاف "يمكن لأيّ حادث إشعاعي في محطة زابوروجيا للطاقة النووية أن يضرب دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وجورجيا ودولاً في مناطق أبعد. الأمر يتوقّف على اتجاه الرياح وشدّتها".وحذّرالرئيس الأوكراني من أنّه "إذا أدّت تصرفات روسيا إلى كارثة، فإنّ العواقب قد تطال من يلتزمون الصمت حالياً".