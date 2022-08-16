زيلينسكي يوجه رسالة لأوروبا بسبب محطة "زابوروجيا" النووية

السومرية نيوز ـ دوليات
حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أنّه إذا وقعت "كارثة" في زابوروجيا، المحطة النووية الواقعة في جنوب بلاده والخاضعة لسيطرة القوات الروسية، فإنّ أوروبا بأسرها ستكون مهدّدة.
وفي خطابه المسائي اليومي قال زيلينسكي إنّ "روسيا لا توقف ابتزازها داخل محطة زابوروجيا للطاقة النووية وفي محيطها القصف الاستفزازي لأراضي محطة الطاقة النووية يتواصل، القوات الروسية تخفي ذخيرة وأعتدة داخل منشآت المحطة نفسها. عملياً، فإنّ المحطّة مفخّخة".
وأضاف "يمكن لأيّ حادث إشعاعي في محطة زابوروجيا للطاقة النووية أن يضرب دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وجورجيا ودولاً في مناطق أبعد. الأمر يتوقّف على اتجاه الرياح وشدّتها".
وحذّرالرئيس الأوكراني من أنّه "إذا أدّت تصرفات روسيا إلى كارثة، فإنّ العواقب قد تطال من يلتزمون الصمت حالياً".