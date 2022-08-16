أوكرانيا تعدل مواد التاريخ في مناهجها

وأوضحت الوزارة أنه تم إدخال التعديلات على مناهج "تاريخ أوكرانيا" و"التاريخ العالمي" لطلبة الصفوف من السادس إلى الحادي العشر، والمنهج المتكامل "التاريخ: أوكرانيا والعالم" لطلبة الصف العاشر.وأضافت أن تعديل المناهج تم "مع مراعاة الدراسات التاريخية الجديدة"، وتقترح المناهج الجديدة "النظر إلى الاتحاد السوفيتي بمثابة دولة ذات طابع إمبراطورية".وتتضمن المناهج كذلك فصولا جديدة مكرسة للأحداث الأخيرة في أوكرانيا، وخاصة الأعمال القتالية في دونباس منذ عام 2014 والعملية العسكرية الروسية.