"الناتو" يدعو وكالة الطاقة الذرية إلى تفتيش محطة "زابوريجيا" النووية

وقال أمين حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، ان "الحلف يدعو وكالة الطاقة الذرية إلى تفتيش محطة زابوريجيا النووية على نحو عاجل".وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا، أن "قوات كييف قصفت حاويات للنفايات النووية في محطة زابوريجيا النووية، حيث انفجرت إحدى القذائف على بعد 10 أمتار من إحدى الحاويات، فيما تساقطت باقي القذائف على مسافات بين 50 و200 متر منها".وأشار إلى أن "نقطة الضعف الثانية في محطة الطاقة النووية هي أنظمة التبريد، والتي يقصفها نظام كييف بشكل مستمر أيضا"، لافتا إلى أن "مفاعلات المحطة بنيت بطريقة لا يمكن تدميرها إلا بأسلحة نووية تكتيكية".وأكد أن كييف "تحاول تعطيل نظام التبريد في محطة زابوريجيا، مما قد يؤدي إلى كارثة أكبر من الكارثة التي وقعت في محطة تشيرنوبيل النووية".وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن "أوكرانيا لا يمكنها ضمان المرور الآمن لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك".وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت، الاثنين، إن "موسكو تحث واشنطن والعواصم الغربية على دفع كييف نحو وقف "الهجمات" على محطة زابوريجيا".ويوم الخميس الماضي، أعلنت روسيا عبر مندوبها في فيينا ميخائيل أوليانوف أمام مجلس الأمن الدولي "استعدادها الفوري" للمساعدة في تنظيم زيارة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية الأوكرانية".ومنذ نهاية تموز، استهدفت عمليات قصف متعددة الموقع، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأنها. كما أثيرت مخاوف من وقوع كارثة نووية.