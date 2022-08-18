زيلينسكي يحذر من مخاطر محدقة بالمحطة النووية الأكبر في أوروبا

ونقلت وكالة "فرانس برس" ان زيلينسكي ناشد الأمم المتحدة "ضمان سلامة" محطة زابوريجيا النووية" التي تحتلّها روسيا وتتعرض للقصف باستمرار".كما ندّد زيلينسكي عبر تلغرام بـ"الرعب المتعمّد" الذي تسببه روسيا والذي "قد تكون له تداعيات كارثية كبرى على العالم بأسره".وأضاف "ينبغي على الأمم المتحدة أن تضمن سلامة هذا الموقع الاستراتيجي ونزع السلاح منه وتحريره الكامل من القوات الروسية".أتت تلك المناشدة قبيل زيارة مرتقبة غداً الجمعة للأمين العام للأمم المتحدة إلى زابوريجيا، وبالتزامن مع تأكيد موسكو أنها لا تقبل على الإطلاق أي مقترح يقضي بنزع السلاح من محيطة هذا الموقع الحساس، مشددة على أن قواتها لا تحتفظ إلا بأسلحة خفيفة للحراسة في تلك المحطة الأوكرانية.كما اتهمت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم القوات الأوكرانية بالتحضير لعمل عسكري ضد المحطة الواقعة في قبضة الروس، محذرة من أن الموقع قد يتوقف عن العمل جراء القصف الأوكراني.