وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا: نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المتحالفة في منطقة خاركوف، في 14 آب، هُزمت وحدات من لواء المشاة الميكانيكي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أودي. وعلى إثر الهجوم، ترك الجنود الأوكران مواقعهم، ومن أجل منع هروبهم وبث الذعر أقدم مسلحون من فصيل "كراكن" المتطرف بإطلاق النار على 100 جندي من لواء المشاة الميكانيكي58 الذين تركوا مواقعهم.وأضافت أن القوات الجوية الروسية استهدفت أكثر من 50 متطرف من "آزوف" و"أيدار" بضربات عالية الدقة على نقاط انتشارهم في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشارت الى أن القوات المسلحة الروسية هاجمت مواقع اللواء الميكانيكي الرابع عشر للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف، مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 جندي.وتابعت، دمر الجيش الروسي مدفع هاوتزر M777 أمريكي الصنع بالقرب من قرية بريمورسكوي بمنطقة زابوروجيه.وبينت، ان القوات المسلحة الروسية فصيلين من Smerch MLRS في جمهورية دونيتسك ومنطقة زابوروجيه وفصيل من المدافع ذاتية الدفع Gvozdikaوبحسب وزارة الدفاع الروسية، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية 12 قذيفة HIMARS MLRS وصاروخين أمريكيين مضادين للرادار.وختم بيان الوزارة، دمرت القوات المسلحة الروسية أكثر من 15 وحدة من المركبات المدرعة الأوكرانية في مستودع اللواء الآلي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.