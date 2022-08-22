الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 200 عنصر قومي في أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع في الإفادة الصحفية اليومية إن "القوات الجوفضائية الروسية استهدفت بأسلحة عالية الدقة، مركز قيادة اللواء 102 للدفاع الإقليمي الأوكراني، ما أسفر عن مقتل نحو 30 عنصرا قوميا، وتدمير 14 وحدة من المعدات العسكرية".وفي منطقة نيكولاييف، تم توجيه ضربات مركزة على المواقع القتالية للواء الميكانيكي الـ28 التابع للجيش الأوكراني، ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 عنصرا من القوميين المتطرفين وتدمير 7 مركبات مدرعة.