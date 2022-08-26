موسكو: كييف تعطل مهمة الوكالة الذرية في "زاباروجيه"

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "كييف تبذل قصارى جهدها لتعطيل زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زاباروجيه، لكن مساعيها هذه لن تتحقق".وأضافت: "يقوم الجانب الروسي بكل ما هو ضروري لضمان سير المهمة الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في زاباروجيه".وتابعت الوزارة: "لقد أصبح هذا الأمر ذا أهمية متزايدة في ظل شن القوات الأوكرانية الآن ضربات جديدة على المحطة، ومنطقة تخزين الوقود النووي المستهلك".