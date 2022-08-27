تطور جديد يخص الأزمة الروسية الأوكرانية: إنهاء اتفاق

وأعلن ممثل الحكومة في البرلمان الأوكراني تاراس ميلنيتشوك على قناة تيليغرام: "تم إنهاء الاتفاق بين حكومة أوكرانيا وحكومة روسيا للتعاون العلمي والتقني والاقتصادي في مجال الطاقة النووية المبرم في 14 يناير 1993 في موسكو".وفي 23 أغسطس، أعلنت وزارة المالية الروسية انسحاب كييف من اتفاقية مع روسيا لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل والممتلكات ومنع التهرب الضريبي.