صحيفة أمريكية تكشف مفاجأة تخص الحرب في أوكرانيا

واستشهدت الصحيفة الأمريكية بمصادر لم تذكرها، ونشرت بعض الصور الفوتوغرافية للنسخ الخلبية.يشار إلى أن الولايات المتحدة سلمت إلى أوكرانيا حوالي عشرين منظومة من راجمات الصواريخ من طراز هيمارس، إلى جانب صواريخ موجهة يصل مداها إلى 80 كيلومترا وتستخدم القوات الأوكرانية هذه الصواريخ لقصف مدن وقرى دونباس، ولقصف بعض المنشآت الحيوية في المناطق المحررة ومن بينها محطة زابوروجيه الكهروذرية.من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية مرات عديدة، عن تدمير منصات إطلاق هذه الصواريخ ومستودعات تخزينها داخل مختلف مناطق أوكرانيا.