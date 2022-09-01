واشنطن تتهم موسكو بامتلاك "سلاح خطير"

جاء ذلك في مقال له بمجلة 1945 الأمريكية، حيث اعتبر أن أسلحة الغواصات الروسية تعد تهديدا خطيرا للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن السلاح "الأكثر رعبا لدى الاستراتيجيين البحريين الأمريكيين" هو المركبات غير المأهولة العاملة تحت الماء، والتي ستوضع على متن هذه الغواصة".وتابع إيستوود: "إن لدى الروس الآن غواصة ستكون قادرة قريبا على إطلاق طوربيدات ذات رؤوس نووية ومجهزة بأحدث الصواريخ المتاحة للغواصات"، حيث يرى الخبير أنه لا يزال هناك بضع سنوات قب نشر طوربيدات "بوسيدون".وخلص المقال إلى أن بإمكان تلك الطوربيدات بالفعل "تدمير المدن الساحلية في بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرهما من الدول الأعضاء في "الناتو"، ولا يوجد في ترسانات هذه الدول ما يمكن أن يوقف مثل هذه الطوربيدات النووية.