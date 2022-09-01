بعد وصول وفد دولي.. إجراء تقييم لمحطة زابوروجيا

وقال غروسي: "إننا نرى العمل المتفاني للموظفين والإدارة، على الرغم من الظروف الصعبة للغاية، فهم يقومون بعملهم بشكل احترافي، سنواصل عملنا في معاينة وتحليل المحطة".وأكد غروسي، أن أعضاء البعثة تمكنوا من جمع الكثير من المعلومات في ساعات قليلة، مضيفا: "لقد رأيت الأشياء الأساسية التي أردت رؤيتها".وأضاف أن المشاركين في التفتيش سيبقون في المدينة وسيلتقون بسكان مدينة انرغودار.ووصلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة غروسي، إلى محطة زابوروجيا للطاقة النووية اليوم الخميس، وأجرى رئيس وفد "روساتوم" وموظفو المحطة، جولة لوفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل المحطة، وعرضوا أقسام المحطة التي تضررت أثناء قصف القوات الأوكرانية.