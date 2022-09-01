روسيا: محطة زابوروجيه النووية تنتقل إلى العمل في حالة الطوارئ

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن فولغا قوله: "الضربات على المدينة مستمرة، يقصفون بشكل رئيسي المرافق العامة الواقعة على أراضي المدينة. وأصابت قذائف محطة الطاقة الحرارية، التي تقع على مقربة كبيرة من محطة زابوروجيه النووية وهي جزء منها".وأضاف: "محطة الطاقة النووية تحولت إلى حالة الطوارئ الصغير نتيجة لانخفاض إنتاج الطاقة، المفاعل الخامس خرج الآن من إمدادات الطاقة، وإعادة الهيكلة جارية، والمفاعل السادس يعمل بشكل طبيعي".