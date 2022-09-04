الرئيس الأوكراني: استولينا على 3 قرى في الجنوب والشرق

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور، ان قواته استولت على قريتين جنوب أوكرانيا، وعلى ثالثة في شرقها إلى جانب المزيد من الأراضي في الشرق أيضًا، ولم يذكر، على وجه التحديد، مكان وجود هذه المناطق، ولم يأتِ أيضًا على ذكر موعد الاستيلاء عليها، مكتفيًا بالقول إنه تلقى "تقارير جيدة" في اجتماع، اليوم ، مع قادته العسكريين، ورئيس المخابرات".وشكر زيلينسكي قواته على "تحرير قرية في منطقة دونيتسك في الشرق، والاستيلاء على أراضٍ مرتفعة في منطقة شرقية أيضًا في اتجاه ليسيتشانسك-سيفرسك، وتحرير قريتين في الجنوب".