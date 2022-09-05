حصيلة "مخيفة".. موسكو تكشف خسائر سلاح الجو الأوكراني

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 287 طائرة و151 مروحية للجيش الأوكراني و1872 مسيّرة، و372 منظومة دفاع جوي منذ بدء الحرب في فبراير/شباط الماضي.وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن قوات بلاده تمكنت في الساعات الـ24 الأخيرة من تدمير 11 دبابة، و17 عربة عسكرية، و10 مدرعات، في منطقتي ميكولايف وكريفوروجسكي جنوب أوكرانيا.في المقابل، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن القوات الروسية أطلقت 14 صاروخا ونفذت أكثر من 15 غارة جوية على منشآت عسكرية ومدنية في البلاد خلال الساعات الماضية.وأفادت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، بأن الصواريخ والغارات الجوية استهدفت البنية التحتية في مناطق خاركيف وميكولايف وفوزنيسك وأوتشاكيف وسوخيي ستافوك، وفق وكالة أوكرين فورم المحلية.وأوضحت هيئة الأركان الأوكرانية أن حاملة صواريخ روسية في البحر الأسود تحمل صواريخ كروز من نوع كاليبر ما تزال في وضعية الاستعداد للقتال.وقالت الهيئة إن الطيران الروسي نفذ عمليات قتالية لدعم التحركات العسكرية على الأرض، ولا سيما التحركات في مناطق بوه ودونيتسك الجنوبية.