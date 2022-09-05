أوكرانيا تقترح حلاً بشأن "زاباروجيا" النووية

وخلال مؤتمر صحفي عقده شميهال في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتز، قال شميهال "نتوقع أن يكون لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي زارت المحطة (الأسبوع الماضي) أثرها".وأضاف أنه تحدث مع شولتز عن الحاجة إلى "تشكيل بعثة أخرى لحفظ السلام تحت رعاية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة"، حسب الوكالة.وأشار شميهال إلى أن مهمة البعثة تتضمن "نزع السلاح بشكل كامل من محطة زاباروجيا، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بطول 30 كيلومترا حول المحطة".وفي 4 مارس/آذار الماضي، فرضت روسيا سيطرتها على محطة زاباروجيا التي تعد الأكبر في أوروبا، ويشهد محيطها مؤخرا هجمات وقصفا تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنهما.وتضم المحطة 6 مفاعلات نووية وتوفر نحو 20% من إجمالي الكهرباء بأوكرانيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 5700 ميغاوات/ساعة.