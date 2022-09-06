تحذير دولي يخص "زابوروجيا": قد يؤدي لتسرب إشعاعي

وحذرت الوكالة من أن استمرار القصف على محطة زابوروجيا قد يؤدي إلى تلف المعدات المهمة وحصول تسرب إشعاعي غير محدود.وأوصت الوكالة بالوقف الفوري لقصف المحطة والمناطق المجاورة، مؤكدة على استعدادها لبدء مشاورات فورية بشأن إنشاء "منطقة أمنية" حولها، لمنع وقوع "حادث نووي" بسبب الأعمال العسكرية.ووفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما زالت ثلاث محطات طاقة نووية في أوكرانيا، باستثناء محطة زابوروجيا، تعمل بأمان.