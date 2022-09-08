وزير الدفاع الأمريكي: الحرب الأوكرانية في لحظة رئيسية أخرى

وقال أوستن في بداية اجتماع مع كبار المسؤولين من الدول المتحالفة في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، إن "بايدن وافق على الشريحة الأخيرة من المساعدة الأميركية يوم الأربعاء".وأضاف إن "الحزمة تشمل مدافع هاون وذخائر مدفعية وعربات همفي وسيارات إسعاف مصفحة وأنظمة مضادة للدبابات وأكثر من ذلك".واشار أوستن الى ان "الحرب في لحظة رئيسية أخرى مع بدء القوات الأوكرانية هجومها المضاد في جنوب البلاد"، مؤكدا: "نشهد الآن نجاحًا واضحًا لجهودنا المشتركة في ساح المعركة".وقال أوستن في اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، الذي حضره الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ووزير الدفاع الأوكراني ومسؤولون من الحلفاء: "إن وجه الحرب يتغير وكذلك مهمة مجموعة الاتصال هذه".وأضاف: "سنعمل معًا لتدريب القوات الأوكرانية على المدى الطويل. سنعمل معًا للمساعدة في دمج قدرات أوكرانيا وتعزيز عملياتها المشتركة على المدى الطويل ... سنعمل معًا لترقية القاعدة الصناعية الدفاعية لدينا لتلبية متطلبات أوكرانيا على المدى الطويل، وسنعمل معًا للإنتاج والابتكار لتلبية احتياجات الدفاع عن النفس في أوكرانيا على المدى الطويل" وتابع: "يجب أن نتطور مع تطور المعركة".