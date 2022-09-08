الكشف عن انقطاع كهرباء 3 مدن في "زابوروجيا"

أعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيا جنوب أوكرانيا فلاديمير روغوف، انقطاع الكهرباء عن مدن ميليتوبول، وإنيرغودار، وبيرديانسك إثر قصف قوات كييف لمحطات الكهرباء.



وكتب روغوف عبر "تيليغرام": "بعد قصف جديد شنته القوات الأوكرانية، انقطع التيار الكهربائي في مدن إنيرغودار، وميليتوبول، وبيرديانسك".



وأضاف أن "ورشات الصيانة باشرت إزالة الأعطال، والكهرباء تعود للمناطق المقطوعة عنها بشكل تدريجي".