"الناتو" يوجه رسالة لروسيا: سندافع عن كل شبر من أراضينا

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بروكسل: "نعزز بشكل كبير وجودنا في شرق الحلف، ونضع مئات الآلاف من القوات في حالة تأهب قصوى، مدعومين بقوات جوية وبحرية كبيرة".وأكد ستولتنبرغ على "ضرورة أن تعمل دول "الناتو" بشكل أكثر نشاطا على تزويد أوكرانيا بالأسلحة من مخزونها وإنتاج أسلحة جديدة".وأشار إلى أن "الناتو" قد زود أوكرانيا بكميات هائلة من الأسلحة والذخيرة، مما قلل من مخزونه، لكنه أكد ضروة أن يسعى الحلف جاهدا لـ"منع انتصار روسيا".وأعرب ستولتنبرغ عن "اعتقاد "الناتو" أنه إذا تخلت أوكرانيا عن القتال ضد روسيا، فإنها ستتوقف عن الوجود".وأكد التزام "الناتو" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة على المدى الطويل وتحقيق انتقالها من الأسلحة السوفيتية إلى الأسلحة الغربية".