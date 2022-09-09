أوكرانيا تستعيد 30 بلدة من القوات الروسية

وقال زيلينسكي في مقطع مصور بث على الشبكات الاجتماعية: "في الوقت الراهن، حررت القوات المسلحة الأوكرانية وسيطرت على أكثر من ثلاثين بلدة في منطقة خاركيف" الحدودية مع روسيا.أعلن الجيش الروسي في وقت سابق من اليوم الجمعة، إرسال تعزيزات باتجاه خاركيف في أوكرانيا ردا على خرق حققته القوات الأوكرانية في هذه المنطقة.