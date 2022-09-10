أرقام "مخيفة".. الكشف عن خسائر أوكرانيا بسبب الحرب مع روسيا

وقال التقرير إن العملية الروسية في أوكرانيا تسبب في أضرار مباشرة لكييف تزيد قيمتها عن 97 مليار دولار حتى أول يونيو/ حزيران، لكن إعادة البناء يمكن أن تتكلف 350 مليار دولار.وأضاف التقرير أن أوكرانيا تكبدت 252 مليار دولار أخرى تمثلت في تعطل التدفقات الاقتصادية، وتعطل الإنتاج علاوة على النفقات الإضافية المرتبطة بالحرب في الوقت الذي يُتوقع فيه أن يتسبب نزوح ثلث الأوكرانيين عن ديارهم في زيادة معدل الفقر إلى 21 % ارتفاعا من 2 % فقط قبل الحرب.الوجه الآخر لأزمة أوكرانيا.. أرباح تاريخية لشركات النفط الصينيةوإجمالا قدر التقرير احتياجات إعادة البناء بما يصل إلى 349 مليار دولار حتى الأول من يونيو/ حزيران وهو ما يزيد بمقدار 1.6 عن حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي بلغ 200 مليار دولار العام 2021.ومطلوب من هذا المبلغ 105 مليارات دولار على المدى القصير لمواجهة الأولويات الملحة مثل إعادة بناء آلاف المدارس المهدمة أو المدمرة وأكثر من 600 مستشفى، ومن الضروري أيضا الاستعداد للشتاء المقبل الذي يرجح أن يكون قاسيا، وذلك بإصلاح البيوت واستعادة أنظمة التدفئة وشراء الغاز.وجاء في التقرير أن جميع الأرقام أولية ومن المرجح أن ترتفع مع استمرار الحرب.