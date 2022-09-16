بوتين: هدفنا في أوكرانيا لم يتغير

وقال بوتين في مؤتمر صحافي على هامش لقاءاته في سمرقند مع نظرائه من دول قمة شنغهاي، التي اختتمت أعمالها اليوم في مدينة سمرقند الأوزبكستانية، أن "موسكو ليست في عجلة من أمرها بشأن العملية في أوكرانيا".وأكد: "عدم وجود حاجة لتغيير الخطط بشأن العمليات العسكرية على الأرض"، لافتا إلى أن "الجيش الروسي يسيطر تدريجيا على أراض جديدة".أما عن خطته، فأكد بوتين بأن "الهدف الروسي يكمن بـ"تحرير" كامل أراضي دونباس".وهدد بأن "قواته سترد بشكل أكثر حزما إذا كان هناك خطر على روسيا"، معلناً "وجود محاولات لإلحاق الضرر بالبنى التحتية الروسية".أما الناحية السياسية، فأعلن بوتين أن "الأوكرانيين رفضوا الاستمرار بالتفاوض مع موسكو".وقال: "سنرى إن كان زيلينسكي محقا بشأن عدم استعداده المفاوضات، ورغم ذلك، تعهد بأن تفعل موسكو كل ما بوسعها لمنع حصول تطورات سلبية في أوكرانيا".في سياق متصل، اتهم بوتين الغرب "بالعمل على تفكيك روسيا منذ عقود، آسفا لأن تستخدم أوكرانيا لغرض محاولة تفكيك بلاده".وعن أزمة الطاقة في أوروبا، فأشار الرئيس الروسي بأنها "بدأت قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".