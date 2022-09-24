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"ضربات جوية وتدمير مستودعات".. الدفاع الروسية تحصّي خسائر القوات الأوكرانية

روسيا - أوكرانيا

2022-09-24 | 07:41
&quot;ضربات جوية وتدمير مستودعات&quot;.. الدفاع الروسية تحصّي خسائر القوات الأوكرانية
3,595 مشاهدة

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن ما يصل إلى 300 مسلح قتلوا بهجوم صاروخي على نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في مقاطعة نيكولايف بجنوب أكرانيا.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف، إن ضربات جوية في مقاطعة نيكولايف أدت إلى مقتل أكثر من 200 قومي متطرف، وتدمير 3 دبابات و16 عربة قتال مصفحة.

وذكر كوناشينكوف أن خسائر القوات الأوكرانية جراء ضربات نارية مكثفة قرب مدينة كوبيانسك (مقاطعة خاركوف) وبلدة شوروفو (جمهورية دونيتسك الشعبية) تجاوزت 140 جنديا بين قتيل وجريح، إضافة إلى 19 قطعة من المعدات العسكرية.

وأشار المتحدث إلى أنه خلال صد محاولة هجوم فاشلة قام بها لواء 10 اقتحام جبلي على محور بيريستوفو في دونيتسك، تمت تصفية 48 عسكريا أوكرانيا، بينهم 7 ضباط، كما دمرت 4 مدرعات.

وفيما يلي أهم ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

إصابة 5 مواقع قيادة، بالإضافة إلى 62 وحدة مدفعية وقوات ومعدات عسكرية في 153 منطقة.
تدمير 3 مستودعات للذخيرة والصواريخ وأسلحة المدفعية، ومحطة رادار تابعة لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300"، ومحطة رادار نرويجية لمكافحة البطاريات "أرتور"
إسقاط طائرة "ميغ-29" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، تم تحويلها لاستخدام صواريخ HARM الأمريكية المضادة للرادار.
الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 7 طائرات بدون طيار، كما أسقطت فوق خزان مياه كاخوفكا مسيرة من طراز Bayraktar TB-2 كانت تحلق من منطقة نيكوبول باتجاه محطة زابوروجيه للطاقة النووية
اعتراض 42 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا" وتدمير صاروخين تكتيكيين من طراز "توتشكا-أو"
إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 299 طائرة، و155 مروحية، و062 2 طائرة بدون طيار، و376 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و5100 دبابة ومدرعة أخرى، و844 راجمة صواريخ، و3412 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و5813 مركبة عسكرية خاصة.
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