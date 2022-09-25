"حادث نووي عرضي".. السيناريو "الأكثر خطورة" في أوكرانيا

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الخدمة الاتحادي بشأن "سلم الرواتب": هنالك لجنة سترفع توصيات قبل نهاية العام
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"حادث نووي عرضي".. السيناريو "الأكثر خطورة" في أوكرانيا

روسيا - أوكرانيا

2022-09-25 | 13:15
&quot;حادث نووي عرضي&quot;.. السيناريو &quot;الأكثر خطورة&quot; في أوكرانيا
المصدر:
Sky News عربية
1,938 مشاهدة

أثار تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، باستخدام بلاده "كل الأسلحة للدفاع عن أراضيها"، توقعات بإمكانية استخدام "سلاح نووي تكتيكي" ضد "أهداف محددة" داخل مواقع بشرق أوكرانيا، في ظل استمرار التقدم العسكري لـ"كييف"، واستعادة المزيد من الأراضي التي كانت تحت السيطرة الروسية.

ولم يستبعد دبلوماسي أوكراني بحسب "سكاي نيوز عربية" احتمال استخدام روسيا لسلاح نووي تكتيكي ضد "مواقع محددة" لوقف الهجمات المضادة الأوكرانية بجنوب وشرق البلاد، والتي بدأت منذ مطلع سبتمبر، مؤكدا أن بلاده تتعامل بجدية شديدة مع التهديدات الروسية.

فيما رأى مصدر دبلوماسي مصري مطلع أن التلويح باستخدام النووي، هو "للردع وتصعيد الضغوط فقط، في محاولة لدفع القيادة الأوكرانية لتقديم تنازلات، والجلوس على طاولة المفاوضات بالشروط الروسية".

وقبل أيام، قال الرئيس الروسي في خطاب إعلان التعبئة العسكرية الجزئية إن بلاده ستستخدم كل الأسلحة للدفاع عن أراضيها.

والأحد، لوح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي، بالنووي من أجل حماية الأراضي التي ستنضم إلى بلاده بعد الاستفتاءات في شرق وجنوب أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت لدى روسيا مبررات لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن المناطق التي ضمتها، قال: "الأراضي الروسية، بما في ذلك تلك الواردة بشكل إضافي في الدستور الروسي في المستقبل، تخضع لحماية الدولة بشكل كامل".

وقال إن "جميع القوانين الروسية بما فيها تلك المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية تسري على كافة الأراضي التابعة لروسيا".

الدبلوماسي الأوكراني إيفان سيهيدا، أكد بحسب "سكاي نيوز عربية" أن بلاده "تتعامل بجدية مع تهديدات روسيا باستخدام السلاح النووي في أوكرانيا، بل لا نستبعد ذلك".
 
"بعد الإخفاق العسكري الروسي في أوكرانيا، وفي ظل استعادة الكثير من المناطق المحتلة بالجنوب، فلا نستبعد لجوء بوتن للسلاح النووي التكتيكي، ضد مواقع محددة، في محاولة لوقف الهجوم الأوكراني المضاد الذي يستهدف التحرير الكامل لأراضينا المحتلة، لكننا لن نخضع للضغوط أو إملاءات روسية"، وفق المتحدث نفسه.
 
ولتجنب استخدام السلاح النووي، استطرد قائلا: "يجب أن يكون هناك رد صارم من الدول ذات الترسانة النووية خاصة أميركا وبريطانيا، لأنها ضامنة للأمن الأوكراني وفقا لاتفاقية بودابست عام 1994 عندما تخلت أوكرانيا عن ترسانتها النووية مقابل ضمانات"، داعيا تلك الدول أن "توضح بشكل حازم وعلني رفضها للتهديدات الروسية التي تعرض أمن بلادنا والعالم للخطر".
 
من جهته، قال فولوديمير شوماكوف، الدبلوماسي الأوكراني السابق والمستشار الحالي لحاكم محافظة خيرسون جنوب البلاد: "في حال تنفيذ بوتن لتهديده النووي، فسوف يكون لبلادنا الحق في استهداف محطات روسيا النووية، خاصة مع وجود نحو 4 محطات نووية ليست بعيدة عن الحدود الأوكرانية".

وفي تفسيره لتصاعد حدة التهديدات الروسية، ذكر شوماكوف أن موسكو تستشعر الخطر بسبب التقدم الأوكراني، "لذا تستهدف محاولة إجبار كييف على القبول بالمفاوضات وفقا للشروط الروسية"، أبرزها: "محاولة انتزاع اعتراف من أوكرانيا بأن جميع المناطق، التي تم احتلالها أو التي ستجري استفتاءات، تقع ضمن الأراضي الروسية".

وتتواصل منذ الجمعة عمليات الاستفتاء للانضمام إلى روسيا، والتي ستستمر حتى يوم 27 سبتمبر الجاري، حيث تجري في 4 مناطق أوكرانية، في منطقتي لوغانسك ودونيتسك بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وفي مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا جنوبي البلاد. وتشكل مساحة هذه المناطق ما يقارب 20 في المئة من مساحة أوكرانيا.

وعكس سيهيدا وشوماكوف، استبعد مصدر دبلوماسي مصري مطلع، استخدام موسكو لسلاح نووي تكتيكي في أوكرانيا، مضيفا: "لكن الأمر سيتوقف على تهديد العقيدة العسكرية الروسية، الذي يتمثل في وجود خطر يهدد السلامة الإقليمية لروسيا ونظامها".

في تقدير المصدر، فإن التهديد الروسي بالنووي، هو "للردع وتصعيد الضغوط فقط، في محاولة لدفع القيادة الأوكرانية لتقديم تنازلات والجلوس على طاولة المفاوضات "بالشروط الروسية".

ورأى أن ما تسعى إليه كييف حاليا هو دفع القوات الروسية للعودة إلى الحدود.

ومع استبعاد سيناريو السلاح النووي، قال المصدر إن "العامل الأكثر خطورة هو حدوث حادث نووي عرضي وبشكل غير مقصود، أو بسوء تقدير نتيجة قصف متبادل بين الطرفين (الروسي والأوكراني)"، مبرزا أن "هذا أمر وارد الحدوث ويحمل الخطر الأكبر، لأن إصابة أي مفاعل أو محطة نووية سواء زابوريجيا أو أخرى، ستؤثر سلبيا بالقطع على أوكرانيا والاتحاد الروسي".

وتمتلك موسكو حسب أحدث التقديرات 4.477 رأسا نوويا، منها 1500 كانت في طور التجهيز لإتلافها، و2889 رأسا نوويا مخزنا، و1588 رأسا نوويا موضوعا في المناوبة القتالية الفعلية.
 
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي

دوليات

روسيا - أوكرانيا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
مبدعون في مسيرة الفن العراقي - الحلقة ١٢٩ | 2022
05:00 | 2022-09-25
Play
مبدعون في مسيرة الفن العراقي - الحلقة ١٢٩ | 2022
05:00 | 2022-09-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهوري - الحلقة ٣٠٠ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-25
Play
شارع الجمهوري - الحلقة ٣٠٠ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-25
رحال
Play
رحال
محافظة ديالى وأهم أقضيتها وقلاعها الأثرية - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
14:50 | 2022-09-24
Play
محافظة ديالى وأهم أقضيتها وقلاعها الأثرية - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
14:50 | 2022-09-24
بالمختزل
Play
بالمختزل
الصقور والحمائم تقسم الاطار.. وتشرين قد تغير المسار - حلقة ٤٢ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-24
Play
الصقور والحمائم تقسم الاطار.. وتشرين قد تغير المسار - حلقة ٤٢ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-24
Play
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-24
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٤ الى ٣٠ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-24
Play
من ٢٤ الى ٣٠ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-24
مع محسّد
Play
مع محسّد
هتف الثوار! تشرينٌ صارت للإيجار!! - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:30 | 2022-09-23
Play
هتف الثوار! تشرينٌ صارت للإيجار!! - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:30 | 2022-09-23
بعد التحري
Play
بعد التحري
أزمة الكتب المدرسية مجددا - الحلقة ٨٣ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-22
Play
أزمة الكتب المدرسية مجددا - الحلقة ٨٣ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-22
Biotic
Play
Biotic
ماذا لو تاخرت عن تلقيح طفلك؟ - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-22
Play
ماذا لو تاخرت عن تلقيح طفلك؟ - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-22
علناً
Play
علناً
اخر التطورات واين وصلت مفاوضات تشكيل الحكومة - الحلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-22
Play
اخر التطورات واين وصلت مفاوضات تشكيل الحكومة - الحلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-22
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
مبدعون في مسيرة الفن العراقي - الحلقة ١٢٩ | 2022
05:00 | 2022-09-25
Play
مبدعون في مسيرة الفن العراقي - الحلقة ١٢٩ | 2022
05:00 | 2022-09-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهوري - الحلقة ٣٠٠ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-25
Play
شارع الجمهوري - الحلقة ٣٠٠ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-25
رحال
Play
رحال
محافظة ديالى وأهم أقضيتها وقلاعها الأثرية - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
14:50 | 2022-09-24
Play
محافظة ديالى وأهم أقضيتها وقلاعها الأثرية - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
14:50 | 2022-09-24
بالمختزل
Play
بالمختزل
الصقور والحمائم تقسم الاطار.. وتشرين قد تغير المسار - حلقة ٤٢ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-24
Play
الصقور والحمائم تقسم الاطار.. وتشرين قد تغير المسار - حلقة ٤٢ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-24
Play
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-24
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٤ الى ٣٠ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-24
Play
من ٢٤ الى ٣٠ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-24
مع محسّد
Play
مع محسّد
هتف الثوار! تشرينٌ صارت للإيجار!! - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:30 | 2022-09-23
Play
هتف الثوار! تشرينٌ صارت للإيجار!! - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:30 | 2022-09-23
بعد التحري
Play
بعد التحري
أزمة الكتب المدرسية مجددا - الحلقة ٨٣ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-22
Play
أزمة الكتب المدرسية مجددا - الحلقة ٨٣ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-22
Biotic
Play
Biotic
ماذا لو تاخرت عن تلقيح طفلك؟ - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-22
Play
ماذا لو تاخرت عن تلقيح طفلك؟ - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-22
علناً
Play
علناً
اخر التطورات واين وصلت مفاوضات تشكيل الحكومة - الحلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-22
Play
اخر التطورات واين وصلت مفاوضات تشكيل الحكومة - الحلقة ٤١ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-22
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.