بوتين يوقع على مراسيم اعتراف باستقلال مقاطعتين

ونشرت الوثائق على موقع الكرملين.وسيستضيف الكرملين الجمعة مراسم توقيع اتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا وسيشارك فيها بوتين والبرلمانيون، بحسب موقع روسيا اليوم.